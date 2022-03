Approvata la variante per Santa Giustina, nuova bretella esterna all'abitato di 1,2 chilometri

Si è aperta con la discussione di due atti legati al conflitto russo-ucraino l’ultima seduta del consiglio comunale, riunitosi martedì (1 marzo). Dopo l’ora dedicata alle interrogazioni, il consiglio ha approvato sia la mozione presentata dal gruppo Fratelli d’Italia (10 voti favorevoli e 11 astenuti) sia l’ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza (21 favorevoli), a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra e per l’auspicio di una rapida conclusione del conflitto.

Tra le delibere approvate dal consiglio anche il “Recepimento della disciplina in materia di contributo di costruzione”, un adeguamento normativo che introduce incentivi legati agli oneri di costruzione per interventi di natura sociosanitaria svolti da privati e per le funzioni culturali e associative, anch’esse realizzate dai privati (20 favorevoli e 9 astenuti). Una misura che consente dunque di dare impulso ai nuovi interventi di carattere sanitario, quanto mai centrali per la comunità.

Il dibattito è stata l’occasione per l’assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni di evidenziare il positivo effetto delle varianti urbanistiche introdotte negli ultimi mesi dall’amministrazione comunale, che si sono tradotte nel secondo semestre del 2021 in aumento degli oneri di urbanizzazione, pari complessivamente a 7,4 milioni, contro i 4,8 del primo semestre. Strumenti urbanistici che hanno dunque contribuito ad una forte ripresa del comparto, con importanti ricadute positive anche in termini di occupazione.

Approvato anche lo schema di accordo per regolamentare modalità e obblighi reciproci per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento della statale 258 Marecchiese (28 favorevoli e 1 astenuto) e il miglioramento funzionale della strada via Emilia.

Quest’ultimo progetto, strategico per decongestionare la viabilità in corrispondenza dell’abitato di Santa Giustina, prevede la realizzazione di una nuova bretella viaria, lunga 1,2 chilometri, che si snoderà sul versante ovest (a monte) dell’attuale tracciato della via Emilia. La nuova circonvallazione permetterà un decisivo miglioramento a livello di snellimento del traffico e della qualità ambientale e dell’aria. Nel progetto, che coinvolge anche il Comune di Santarcangelo, è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile che permetterà di collegare le due città e le zone industriali e logistiche. La delibera è stata approvata con 20 voti favorevoli e 9 astenuti.

Respinta infine (10 favorevoli e 10 contrari) la proposta del consigliere comunale Murano Brunori sull’istituzione delle “comunità energetiche di quartiere".