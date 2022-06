Approvate le tariffe della Tari per l’anno 2022: riduzioni a famiglie e imprese

Il Consiglio Comunale di Montescudo- Monte Colombo, nella seduta del 26 maggio 2022, ha approvato a maggioranza, contrari i Consiglieri di Torri Unite, astenuto il Consigliere di Nuovi Orizzonti, le tariffe della Tari per l’anno 2022. Nonostante l’aumento del PEF - Piano economico finanziario determinato da Atersir e Hera - l’Amministrazione Comunale ha ridotto le tariffe Tari 2022 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Per andare incontro a tutte le attività economiche e commerciali, che stanno attraversando un periodo di crisi, il Consiglio Comunale ha ridotto le tariffe Tari dal 20% al 40% rispetto all’anno 2021.

Inoltre anche per tutti i nuclei famigliari, indipendentemente dal numero di occupanti e dalla metratura, sono state previste diminuzioni rispetto all’anno precedente. Tale manovra è stata resa possibile grazie al contributo statale per COVID correlato alla Tari non utilizzato nel 2021 e all’avanzo di amministrazione del rendiconto di tale annualità.

Sono state anche deliberate esenzioni totali per ultrasessantacinquenni e/o invalidi, persone in condizioni di accertata indigenza, nuclei famigliari formati da un componente con ISEE fino a € 7.500,00 e per quelli composti da 2 componenti con ISEE fino a 15.000,00. E’ stata inoltre prevista la possibilità di esentare dal pagamento del canone relativo all’occupazione del suolo pubblico tutte quelle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti.

"Crediamo sia giusto - spiegano dal municipio - sottolineare il grande impegno profuso dalla Amministrazione Comunale per andare incontro a tutte le famiglie e alle attività del territorio, che svolgono un servizio fondamentale per tutta la Comunità, in un momento di carattere eccezionale come quello che stiamo attraversando causato da pandemia, conflitti a livello mondiale che hanno determinato l’aumento delle utenze".