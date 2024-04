Approvato dalla Giunta il progetto che potenzia i servizi della Municipale nelle ore notturne

Approvato in Giunta il progetto S.U.N., che prevede alcune azioni volte a garantire una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio per prevenire quelle pericolose violazioni che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza stradale.

Il progetto - denominato "Potenziamento Sicurezza Urbana Notturna S.U.N. IV (2024-2025): modificazioni” - si rinnova dal 2013 e consente, ogni anno, il potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Rimini. Servizi necessari che vengono previsti con un orario più esteso rispetto a quello ordinario, concentrandosi, prevalentemente e preferibilmente, nelle notti dove si intravede maggiore necessità di presidio e maggiori esigenze di sicurezza stradale, in particolare nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica.

Anche per il biennio 2024-2025 il progetto S.U.N. (sicurezza urbana notturna) consentirà infatti il potenziamento dei servizi dal primo luglio al 31 agosto, dal giovedì alla domenica e nella restante periodo dell’anno, durante il fine settimana (dall’una di notte alle sette di mattina). Oltre a questo, il progetto si può estendere anche a tutti i casi in cui se ne ravvisino la necessità: nelle giornate prefestive e festive, in corrispondenza con le diverse festività infrasettimanali, oppure in occasione di eventi istituzionali, culturali e di promozione turistica e nel caso di programmazione di specifici servizi di controllo afferenti la polizia stradale.

In particolare, il progetto si concentrerà su obiettivi specifici che si riferiscono alla sicurezza della circolazione stradale della città. Una pianificazione di controlli di polizia stradale, che interesseranno tutte le strade del territorio comunale (direttrici principali e strade urbane locali) dove verrà organizzato il presidio alle intersezioni e nei tratti ad alta incidentalità e in particolare i controlli sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Oltre a questo sono previsti i normali controlli veicolari per la verifica della regolarità dei documenti di circolazione e il rispetto delle norme comportamentali dei conducenti.

Una maggiore presenza per la quale il Comando della Polizia locale potrà fornire una risposta sempre adeguata alle diverse esigenze di presidio del territorio nel corso dell’anno. Il progetto, per il quale l’Amministrazione ha stanziato 80 mila euro per ciascuna delle annualità, garantisce una grande operatività sul fronte del contenimento dei fenomeni che turbano la vivibilità della città e - come negli anni precedenti - verrà messo in campo in stretta sinergia con tutte le Forze dell’ordine attive sul territorio.