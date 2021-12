Approvato il progetto di ampliamento del cimitero di Scacciano

Saranno affidati nel mese di dicembre i lavori di ampliamento del cimitero di Scacciano, per garantire nuove disponibilità di loculi. Il progetto, approvato dalla giunta di Misano Adriatico, prevede la realizzazione di 78 nuovi loculi, suddivisi in tre corpi. L’ampliamento si svilupperà su un’area di circa 100 metri quadri, in un territorio di proprietà comunale.

“Abbiamo da poco terminato i lavori nel cimitero di Misano Mare – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – e ora siamo pronti ad intervenire su quello di Scacciano, dove la disponibilità di loculi era quasi terminata. Una volta ultimati questi lavori procederemo con l’ampliamento di Misano Monte. Questi interventi ci consentiranno di far fronte, in tutte e tre le strutture presenti sul nostro territorio, alle future esigenze”.

L’intervento sarà completato con lavori di pavimentazione, sistemazione esterna e con la realizzazione di un nuovo ingresso, per un importo complessivo di circa 200 mila euro.