Approvato il progetto di riqualificazione del collegamento ciclopedonale del ponte dello Scout

Nuovi interventi di riqualificazione per il Ponte dello scout, la struttura ciclopedonale in legno che da oltre vent’anni unisce le sponde del fiume Marecchia e che rappresenta un importante collegamento della città. La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, un investimento di circa 300mila euro cofinanziato al 90% attraverso le risorse previste dalla Regione Emilia Romagna con il bando destinato alle zone più colpite dalla prima ondata pandemica.

I lavori consentiranno di completare la prima tranche di interventi eseguiti nel 2017 e che si erano resi necessari a seguito delle criticità emerse dopo il monitoraggio e le verifiche sul ponte, in funzione dal 2000. In quell’occasione si è quindi intervenuti con il consolidamento delle strutture del ponte, che ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza del Ponte. Oggi dunque l’intenzione dell’Amministrazione comunale è proseguire con la riqualificazione dell’infrastruttura, con la realizzazione di ulteriori opere di restauro e di messa in sicurezza, in particolare andando a rinforzare il sistema di controvento degli, sostituendo le parti rovinate e proteggendo il legno. Terminato l’iter progettuale, l’obiettivo è di partire con i lavori entro l’estate, per completate l’intervento entro la fine dell’anno.