Approvato il progetto esecutivo del percorso ciclopedonale Misano Monte e Scacciano

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato nella seduta di venerdì il progetto esecutivo per la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento fra le frazioni di Misano Monte e Scacciano. Si tratta del primo stralcio del progetto complessivo che prevede il collegamento in sicurezza tra Misano Monte e Riccione. Il nuovo tracciato, infatti, si collegherà al tratto ciclopedonale Scacciano – Riccione, progetto già finanziato da Società Autostrade per l'Italia e la cui realizzazione è affidata alla ditta CBR. Il percorso protetto Misano Monte – Scacciano avrà una lunghezza di circa un chilometro e una larghezza variabile a seconda dei punti.

“Continuiamo a mettere in atto una serie di provvedimenti che hanno come obiettivo quello di permettere di raggiungere in sicurezza i centri urbani che abbiamo – spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni -. Non solo, grazie a questo intervento tutta la zona del crinale del nostro entroterra sarà collegata con un percorso che da Misano Monte arriverà direttamente a Riccione”. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 300 mila euro, di cui 200 mila finanziati con i fondi regionali destinati ai Comuni della zona rossa e i restanti 100 mila con risorse del bilancio comunale.