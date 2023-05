Approvato il nuovo regolamento sui Passi carrabili. La maggioranza rinvia il punto sul Mercato coperto

Via libera dal Consiglio comunale - con 18 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti - al nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei Passi Carrabili del Comune di Rimini che modifica e semplifica l’impianto del precedente, con la rivisitazione di alcuni principi generali, operativi e procedurali. L’obiettivo è quello di integrare il rilascio dell’autorizzazione del passo carrabile all’interno della procedura di rilascio dell’autorizzazione edilizia e dunque di rendere più facile e rapida la procedura per uno snellimento amministrativo d’insieme.

Tra gli aspetti da sottolineare del nuovo regolamento, dunque la semplificazione della procedura per subentri e variazione che potrà essere effettuata tramite l’inoltro in carta semplice su apposita modulistica e l’introduzione della possibilità di procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione d’ufficio. Questo riguarda, per la precisione, i seguenti casi: il passaggio di proprietà dell’immobile nel caso non venga presentata dall’avente titolo la comunicazione di aggiornamento; variazioni della toponomastica introdotte unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione; a seguito dell’attività di controllo dell’ufficio passi carrabili laddove riscontri la mancata comunicazione del passaggio di titolarità; realizzazione di opere sulla sede stradale, da parte dell’ente proprietario, che modifichino lo stato dei luoghi antistante il passo carrabile rispetto a quanto originariamente autorizzato.

Tra le diverse cose, anche la possibilità di realizzare, a cura e spese del richiedente, apposite strisce ad “L” dello spessore di cm. 12 tracciate ai lati del passo carrabile con profondità pari all’area di sosta e colore corrispondente alla categoria dello stallo (bianco, giallo o blu) ovvero la posa in opera di dissuasori di sosta; la richiesta si configura come istanza di modifica della Autorizzazione con conseguente allargamento del passo carraio. Viene inoltre prevista la possibilità di richiedere il divieto di sosta sul lato opposto della strada di fronte al passo carrabile nel caso si verifichino determinate condizioni e in particolare quando la somma della larghezza del passo carrabile e della sezione stradale libera al transito è inferiore a 6,5 metri.

Approvata anche delibera a capo dell’Assessorato all’Agricoltura (votata favorevolmente con 22 voti, più 9 astenuti) per il rinnovo dell’assegnazione dei terreni a disposizione degli orti urbani da tre a cinque anni.

Rinviato l'ordine sul Mercato coperto

In merito al voto della Maggioranza che rinvia la discussione dell’Ordine del Giorno sul mercato coperto presentato dal Consigliere Carlo Rufo Spina e l’emendamento del Consigliere Gioenzo Renzi programmati per il consiglio del 25 maggio, i capigruppo evidenziano sinteticamente quanto segue. "Essendo tuttora in corso procedimenti inerenti alla gara è fortemente inopportuna la trattazione del tema in questione per il rischio di condizionare la serenità del processo di valutazione delle proposte. Dopo aver proposto al consigliere Spina il rinvio dell’Odg alla prima occasione utile dopo la chiusura della gara, e ricevuto il suo rifiuto, a tutela della medesima gara ancora attiva per un'opera strategica e necessaria per la città, abbiamo ritenuto opportuno agire con responsabilità e votare per il rinvio dell’Odg". Così in una nota Matteo Petrucci (Capogruppo Partito Democratico), Andrea Bellucci (Capogruppo Lista Jamil), Marco Tonti (Capogruppo Rimini Coraggiosa), Luca Pasini (Capogruppo Lista Futura).