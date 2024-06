Approvato il progetto "housing first" per l'ampliamento dell'edificio sede della Caritas

Il Comune di Misano Adriatico ha approvato il progetto "Housing First", iniziativa di grande rilevanza sociale e inclusiva, finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il progetto "Housing First" si propone di affrontare la problematica della marginalità sociale attraverso un approccio innovativo che mira a fornire soluzioni abitative stabili e sicure a persone senza fissa dimora.

Il progetto approvato dal Comune di Misano prevede l'ampliamento dell'edificio attualmente sede della Caritas, situato o in via Nazionale Adriatica. Saranno realizzate tre nuove unità abitative destinate a centro di prima accoglienza per persone in stato di bisogno, con l'obiettivo di offrire alloggi temporanei e favorire il loro inserimento sociale ed economico.

L'iniziativa è finanziata dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation Eu, con un investimento complessivo di 710.000 euro. Di questi, 500.000 euro saranno destinati alle spese di investimento e 210.00 euro alle spese di gestione.

La convenzione stipulata con il Comune di Riccione, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) del Distretto di Riccione, garantisce una stretta collaborazione tra i due comuni per la realizzazione e la gestione del progetto. Questo accordo di collaborazione prevede la sinergia tra le risorse e le competenze delle due amministrazioni, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto positivo del progetto sulle comunità locali. Il progetto è stato inviato alla Provincia di Rimini, che procederà ad individuare la ditta esecutrice mediante gara di appalto.