Approvato lo stanziamento per verificare la stabilità dei pini affacciati sullo Sferisterio

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto e lo stanziamento di risorse per la verifica straordinaria di stabilità degli alberi presenti in via Massani, affacciati sullo Sferisterio, in seguito alla caduta di un pino nei giorni più intensi del maltempo che ha colpito la Romagna nel mese di maggio. Rispetto ai 5 mila euro stimati inizialmente, il progetto redatto dai Servizi tecnici comunali prevede una spesa di circa 8.400 euro, che consentirà di effettuare la rimozione della ceppaia rimasta all’interno dell’aiuola dopo la caduta della pianta e la messa a dimora di un nuovo albero d’alto fusto in sostituzione del pino, la sistemazione del tratto di parapetto metallico danneggiato e l’esecuzione di verifiche visive e prove di trazione sui quattro pini rimasti per verificarne la stabilità.



Dopo l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse, sono in corso le procedure di affidamento dell’intervento a un’impresa specializzata, per poter procedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione dell’intervento.