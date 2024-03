Si apre l'antica Fiera di San Gregorio a Morciano, inagurazione con la presidente Emma Petitti

La presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha inaugurato l’Antica fiera di San Gregorio a Morciano di Romagna, una delle manifestazioni più antiche del territorio riminese dedicata al mondo dell’agricoltura, dell’artigianato e delle tradizioni locali. Aperta oggi sabato 9 marzo, la fiera chiuderà domenica 17 marzo. “Per me - ha sottolineato la presidente Petitti - è consuetudine essere presente a questa inaugurazione ed è davvero un piacere esserci anche quest’anno, in quello che è uno degli appuntamenti fieristici più importanti della Romagna. Questa Fiera risale alla millenaria tradizione che annuncia la primavera. Oggi è un grande evento che attira migliaia di visitatori da tutto il territorio e offre un'ampia gamma di attività, spettacoli e prodotti tipici grazie alla presenza di quasi 400 espositori”.

Alla cerimonia inaugurale dell’evento, oltre alla presidente Petitti, hanno partecipato il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e i rappresentanti delle istituzioni, accolti dall’esibizione del coro Città di Morciano. “San Gregorio - ha spiegato il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti- è una fiera antica, in una terra in cui l’economia è sempre stata legata agli scambi. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione, per il tramite della presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, perché, grazie allo stanziamento di un milione di euro dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Por Fesr), che viene destinato alla ristrutturazione della vecchia scuola dell’infanzia, e a mezzo milione, che va a finanziare il recupero delle case popolari, permetterà al nostro Comune di rafforzare i servizi per una popolazione in costante crescita”.

In chiusura della cerimonia di inaugurazione, Emma Petitti ha fatto il punto sui vari ambiti in cui è impegnata la Regione, dalla sanità alla ricostruzione post alluvione, alle pari opportunità: “L'amministrazione regionale mette in campo sforzi significativi ma è fondamentale che i territori li recepiscano. Morciano e tutti i territori della Valconca hanno saputo cogliere l'opportunità di riprogettare una comunità tenendo al centro i servizi alle persone. Un plauso per la scelta del Comune di premiare due donne che si sono distinte nella loro attività: mettere al centro le donne è un valore aggiunto per una comunità".