Apre l'ingresso lato mare del cimitero: "Accesso più agevole per la commemorazione dei defunti"

E' entrato pienamente in funzione l’ingresso lato mare del cimitero di Rimini, a cui si arriva da via Sacramora, come annunciato dalla direzione del Cimitero civico monumentale. L'entrata è posta a lato della cappella antica dedicata ai Caduti, che si affianca all’ingresso monumentale lato ferrovia e a quello lato nord, rendendo così più agevole l’accesso alla struttura alla vigilia della giornata per la commemorazione dei defunti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.