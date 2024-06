In 8 mila alla prima dello Space, ora Martin Garrix e David Guetta. "Sembra di essere a Miami"

La carica degli 8 mila. Tanti sono stati i biglietti staccati per la giornata di esordio di Space Riccione, il nuovo club che ha aperto a Riccione dopo gli anni d’oro e aver scritto la storia del divertimento a Ibiza. Il richiamo dell’evento, che ha portato alla consolle Carl Cox, uno dei re mondiali dei dj, è stato di portata internazionale: dato che i gestori parlano di presenze da oltre 30 Paesi di tutta Europa e non solo. Lo show non ha tradito le attese: è stata un opening party di altissimo livello, in una location totalmente al di fuori dello standard a cui siamo abituati a queste latitudini.

Il presidente Indino: “Locale splendido, la Riviera al centro d’Europa”

Non sono mancati numerosi vip alla prima dello Space, tra gli ospiti anche Gianni Indino, presidente di Silb Fipe Confcommercio, che esprime parole di grande elogio nei confronti degli imprenditori che hanno deciso di investire a Riccione. “Space è un locale che si è subito associato a Silb Fipe Confcommercio: non potevo mancare al suo esordio, complimenti, il locale è splendido. Bravissimi tutti, avanti cosi: il territorio rinasce con l'offerta dei nostri locali, Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Biblos, Altro Mondo, Baia e tanti altri. Penso che nessun altro territorio in Italia e in Europa può vantare una simile concentrazione di discoteche di altissimo livello in così pochi chilometri quadrati, facciamo tesoro di queste opportunità per rilanciare la nostra offerta turistica anche per ciò che riguarda il mondo dell'intrattenimento notturno”.

Come si è presentato lo Space

Una grande Arena centrale, un palco imponente dotato di un ledwall di quasi 200 metri quadrati, un sistema di laser e luci degno di una grande produzione, l’ampia zona vip estremamente curata, il nuovo dancefloor Woodland immerso nel verde: queste le caratteristiche di Space Riccione, che lo accomunano inevitabilmente ai club di Miami, Mykonos o Ibiza. La cosa che più ha colpito è stata proprio l’atmosfera internazionale dell’evento, respirata sin dalle prime note di Anna Tur, bravissima deejay italiana che ha avuto l’onore di aprire ufficialmente questa nuova storia.

Super-show di Carl Cox

Il ritmo incalzante e apprezzatissimo da tutto il pubblico già in delirio, nell’ordine, di Armonica, Shimza, e Andrea Oliva ha portato al clou dell’evento: Dixon con la sua proverbiale techno di stampo berlinese e soprattutto il super-show di Carl Cox, che in continuità con il closing party di Space Ibiza nel 2016, non ha voluto mancare a questa rinascita. Prima del suo show, c’è stata una emozionante introduzione sulle note di Hans Zimmer culminata con uno spettacolo di fuochi d’artificio. A seguire, il microfono è stato preso dal fondatore Pepe Rosello, creatore di Space Ibiza 30 anni fa, immancabile a questo Opening, il quale ha affermato ancora una volta i valori che hanno reso immortale il brand Space: “rispetto, tolleranza, amore per la musica, senso di famiglia”.

Da Garrix a Guetta, il parterre

Da quel momento in poi, Big Carl con il suo carisma ha letteralmente ipnotizzato tutto il pubblico presente, davvero numerosissimo a quel punto, fino alle 2. Al termine, durante il lento deflusso, negli occhi di chi lasciava il locale c’era la netta sensazione di aver assistito “a un nuovo inizio”. Ma si tratta solo di un arrivederci, vista la portata dei prossimi ospiti in agenda: tra gli altri saliranno alla consolle Martin Garrix, unica data italiana, in occasione della Notte Rosa; David Guetta il prossimo 4 agosto; Luciano il 29 giugno; Tale of Us il prossimo 3 agosto.