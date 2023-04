Apre ufficialmente "Cattolica in fiore", nella Regina sboccia la primavera

Si è aperta ufficialmente venerdì mattina la 51esima edizione di "Cattolica in fiore". A Palazzo Mancini la Prima cittadina Franca Foronchi, il Vicesindaco Alessandro Belluzzi, la Giunta comunale, la Dirigente Claudia Rufer, ed i rappresentanti locali delle Forze dell'Ordine, hanno accolto il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, il Vice Questore, Fiorenza Grazia Maffei, il Presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari, l'Assessore di San Giovanni Nicola Gabellini e l'Assessora di Gabicce Mare Rossana Biagioni.

Dopo il saluto istituzionale, all'interno della Sala Giunta, la mattinata è proseguita tra le vie fiorite del centro città per ammirare le proposte degli oltre 90 standisti presenti. Sono stati riconosciuti anche i premi, messi in palio da Rivierabanca, per i più variegati, originali e particolari allestimenti. Questi i premi che sono stati riconosciuti: il 1° Posto (1000 euro) è andato ai "Vivai Piante Chiti Daniele", proveniente da Pistoia, per la qualità e varietà di rose profumate e per l'allestimento scenografico in Piazza Mercato impreziosito dalla presenza di archi fioriti; il 2° Posto (500 euro) è stato conquistato dall'Azienda agricola "The Bears", di Correzzola (Padova), per l'ampia proposta floreale e l'originalità dei papaveri dalle varie colorazioni, oltre al classico rosso. Di particolare impatto anche le piante di fiordaliso; La terza piazza (300 euro) è andata a "Paradiso Carnivoro", da Milano, per la prima volta presenti alla mostra mercato cattolichina con la particolarità di un ricco stand di piante carnivore. Ampio assortimento di dionee e sarracenie, drosere, pinguicule, utricularie e amorphophallus.

“RivieraBanca - ha commentato il Presidente Fausto Caldari - è una vera banca del territorio che sostiene tutte quelle iniziative capaci di generare un beneficio per la comunità. E’ proprio il caso di ‘Cattolica in fiore’, manifestazione giunta alla 51esima edizione, molto apprezzata e seguita per la qualità degli espositori in mostra. E’ uno di quegli eventi fondamentali per destagionalizzare l’offerta turistica e portare visitatori a Cattolica anche in un periodo di bassa stagione. Per questo rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per il territorio. Ho sempre pensato che RivieraBanca, quale banca locale di credito cooperativo, debba pensare, oltre ai numeri, anche alla funzione sociale ed economica che riveste per il territorio. Una funzione che in questi tempi difficili, tra guerra in Ucraina, caro energia, inflazione e caro materie prime, diventa ancora più significativa”.

"Abbiamo inaugurato stamani - ha aggiunto la Sindaca Franca Foronchi - un appuntamento prestigioso, entrato oramai nel cuore e nella tradizione collettiva, che raccoglie consensi ed attenzione da parte dei numerosi visitatori. I numeri degli espositori confermano quanto sia forte l'appeal dell'evento. Un ringraziamento va a tutti coloro che contribuiscono alla sua buona riuscita ed a RivieraBanca che da anni sostiene la mostra con i premi destinati agli standisti. Un incentivo ulteriore affinché di anno in anno si migliorino nel portare bellezza e qualità alla loro esposizione"