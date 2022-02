Apre uno sportello psicologico per i genitori dei piccoli zero-sei anni

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica annuncia la riproposizione dello “Sportello Psicologico” rivolto alle famiglie dei bambini iscritti ai Servizi Educativi comunali per la fascia 0-6 anni. Il servizio gratuito verrà attivato a partire da martedì 1° marzo 2022 e fino al prossimo 30 giugno 2022. Lo sportello, che sarà tenuto da una psicologa e psicoterapeuta familiare e dell’età evolutiva, intende offrire a tutti i genitori uno spazio di accoglienza e di ascolto psicologico e sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale. Previsti colloqui individuali con i genitori interessati che ne faranno richiesta, con garanzia di riservatezza, attraverso prenotazione telefonica (al n. 3388516187 o presso la segreteria del settore Pubblica Istruzione al n. 0541/966685). I colloqui avranno luogo ogni martedì in uno spazio dedicato messo a disposizione presso il Comune di Cattolica (Settore 3 – Servizio “Pubblica Istruzione” - Piazza Roosevelt 7), oppure, a seconda delle esigenze dell’utenza, il servizio sarà disponibile anche da remoto e/o telefonicamente.

“La proposta di questo sportello da offrire ai genitori – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Federico Vaccarini - ha come scopo primario quello di garantirgli un luogo privilegiato di aiuto nel riconoscimento delle proprie risorse e dei propri limiti. Il fine è quello di favorire il benessere psicologico e affettivo dei bambini. Si tratta di uno spazio di ascolto diretto alla salute intesa come benessere fisico, psichico, relazionale. Uno spazio di consulenza per accompagnare le famiglie nel percorso educativo e di crescita dei bambini, per parlare di eventuali problematiche o semplici particolari situazioni che si sono venute a creare, anche a seguito della prolungata situazione pandemica”.