Aprilia Pro Experience, al Misano Circuit un weekend coi campioni della casa motociclistica

Torna Aprilia Pro Experience, una giornata da sogno che consente a un numero limitatissimo di appassionati di scendere in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo, eccezionalmente a disposizione nelle vesti di coach. L’appuntamento è al Misano World Circuit domenica 9 giugno, in scia all’edizione 2024 di Aprilia All Stars, la grande festa con protagonisti i piloti e le moto che hanno fatto di Aprilia il marchio europeo col maggior numero di vittorie nel Motomondiale, che animerà il tracciato romagnolo sabato 8 giugno.

Aprilia Pro Experience non è “soltanto” un corso di guida in pista super esclusivo, è un’esperienza racing di altissimo livello, un sogno che si avvera per ogni motociclista: su una delle poche piste al mondo teatro sia di una tappa della MotoGP che del WSBK, i fortunati partecipanti saliranno in sella alle straordinarie Aprilia RSV4 Factory guidati da tre “super coach” d’eccezione: la leggenda della MotoGP Max Biaggi, quattro volte Campione del Mondo Classe 250 e due volte Campione del Mondo Superbike, il vincitore di 5 Gran Premi della MotoGP Miguel Oliveira, attuale pilota Aprilia nel team Trackhouse, e Lorenzo Savadori, pilota e tester MotoGP di Aprilia Racing. Durante la giornata saranno presenti a Misano anche gli altri piloti di Aprilia Racing in MotoGP: i due ufficiali Aleix Espargaró e Maverick Viñales, oltre a Raul Fernandez, compagno di squadra di Oliveira nel team Trackhouse: un’ulteriore occasione unica per creare momenti indimenticabili.

L’Experience, aperta a soli 20 partecipanti, occuperà l’intera giornata: i momenti salienti sono ovviamente rappresentati dalle sessioni in pista, per un totale di sei turni da venti minuti. Ognuno dei tre coach seguirà a turno un numero ristretto di piloti, avendo così la certezza di dedicare a tutti la massima attenzione e per assicurare a tutti i partecipanti almeno un turno con ognuno dei super coach, anche durante le attività didattiche nel box. L’Aprilia RSV4 Factory a disposizione dei partecipanti è la versione più tecnologicamente avanzata della moto che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK, ed è equipaggiata con i performanti pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola, scelta ideale per i track days. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video realizzati onboard grazie a telecamere installate su ogni moto. L’accoglienza esclusiva include anche il pranzo nell’hospitality Aprilia e un servizio fotografico dedicato.

Ma non è tutto: l’esclusivo pacchetto comprende anche un giro del tracciato da passeggero di uno dei piloti Aprilia Racing, sulla Aprilia RSV4 biposto, e uno dei turni con ingresso in pista direttamente dall’interno del box Aprilia Racing MotoGP. Durante la giornata i partecipanti potranno inoltre assistere all’accensione del prototipo Aprilia RS-GP protagonista del Mondiale MotoGP 2024.