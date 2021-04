Aquafan presenta il nuovo scivolo che caratterizzerà l'estate 2021

Dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccione presenta l’attrazione più grande della sua storia. E non vede l’ora di inaugurarla con il suo pubblico. I fan lo stanno aspettando da un anno intero e finalmente l’estate 2021 di Aquafan è pronta a esplodere con il nuovo M280. È un super scivolo spettacolare, concepito per essere tante attrazioni in una. Nei suoi 280 metri di pura adrenalina, si possono vivere - allo stesso tempo e in un colpo solo - le emozioni di scivoli come l'Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido. L'esperienza che si offre al visitatore, oltre che emozionante, ha la caratteristica di garantire anche un minutaggio senza precedenti. Il nuovo M280 si affronta su un gommone da 4 persone e alla partenza c'è un lungo e ripido tapis roulant che si eleva all'altezza di un palazzo di 7 piani e poi giù.

I numeri dell'M280 parlano da soli: 280 i metri di lunghezza totali dell’attrazione; 4 le persone che possono salire su un gommone alla volta; 20 i metri di altezza di lancio; 60 i metri di lunghezza del nastro trasportatore;150 i secondi di durata dell’esperienza, la più lunga tra le attrazioni del parco; 3 i metri di diametro del tubo dove sono presenti anche dei giochi di luce; 7 i metri del diametro del cono; 18,5 i metri di lunghezza dell'half pipe che simula la vela (come nell'Extreme River); 6 le imprese principali impiegate per realizzare l’opera (Tecnopiscine International, Belletti&Baroni, Costruzioni, Elecrtic Line, Steel&Components, Controlchemi, Green Tech); 30 gli uomini al lavoro in più di un anno di cantiere; 1 l’umarell in costume che ha controllato ogni aspetto della sua costruzione; 2,5 milioni di euro l'investimento per la realizzazione dell'attrazione.

La campagna di comunicazione di Aquafan per la stagione 2021 è ovviamente tutta puntata sull'M280. Il messaggio on air – su affissioni, in radio, sul web, sui social – è una sorta di inno alla realtà, dove ad un visual altamente suggestivo si affianca l'invito a un'experience che – all'insegna del Be Human - non promette nessuna finzione, nessuna realtà virtuale, nessun effetto speciale. Significativo il claim che impererà sui social: "Ci dispiace per voi: l'esperienza è tutta vera". Gli addetti alle manutenzioni sono già al lavoro da settimane per sistemare tutto il parco e per accogliere il grande pubblico. Già partita la campagna abbonamenti stagionali (possono essere acquistati su www.aquafan.it). Manca solo l’ufficializzazione della data di apertura.