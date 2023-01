Arbitro alla gogna su Facebook, il giudice archivia la denuncia del fischietto

Una serie di commenti apparsi su Fecebook sul suo operato nel corso di una partita non erano stati graditi da un arbitro di calcio che, ritenendoli offensivi, aveva sporto una denuncia ma il gip ha deciso di archiviare il procedimento. In seguito al suo arbitraggio, infatti, sui social si era scatenata una feroce polemica alla quale avevano preso parte sia i componenti della squadra che gli altri frequentatori del web. Commenti che per il direttore di gara erano delle vere e proprie offese tanto che si era rivolto al proprio legale per denunciare gli autori dei post. Nel corso dell'indagine, tuttavia, il pubblico ministero non ha ravvisato diffamazioni chiedendo così l'archiviazione che è stata accolta dal Gip il quale, a sua volta, ha ritenuto che i commenti rientrassero nel diritto di critica.