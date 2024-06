Area al centro di degrado e vandalismo, resta incerto il futuro dell'ex Forlani: l'asta va ancora deserta

Resta incerto il futuro dell’ex area Forlani, nel passato sede di Hera e poi finita all’asta dopo una cessione a privati. Per la seconda volta l’asta è andata deserta, si era partiti nel mese di marzo da un importo di 3 milioni di euro, poi sceso a 2.250.000 mila euro alla seconda data di vendita del 19 giugno. Ora il delegato alla vendita Luigi Ortolani procederà con la terza asta, in agenda per il prossimo 25 settembre. Il prezzo a base d’asta resta ancora da definire. Come spiega il portale delle aste giudiziarie quello di via Dario Campana, al civico numero 65, è un complesso immobiliare urbano, in stato di abbandono, costituito da fabbricato ad uso uffici, deposito e funzioni speciali, con relative aree pertinenziali. In passato non sono passati inosservati nell’area atti vandalici e di degrado. Secondo la futura vita dell’immobile la destinazione sarebbe quella di un’area a uso parcheggi, con la possibilità di realizzare 80 posti auto coperti e 300 posti scoperti. In totale l’area vanta superfici per 12 mila metri quadrati.