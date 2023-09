Area Fox, ritardi pure per i parcheggi provvisori. Frisoni: "Diffida alla Coop, a giorni attese novità"

L’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni è intervenuta nel corso del consiglio comunale di Rimini per fare il punto sulla situazione dei parcheggi di Rimini. Lo ha fatto a fronte di una interrogazione presentata in aula dal consigliere Stefano Brunori. In particolare Frisoni si è soffermata sulla situazione che riguarda l’area Fox. E spiega: “Per quanto riguarda l’area Fox è noto che Coop sia in ritardo con la realizzazione del parcheggio temporaneo per questioni relative al loro cantiere che non riguardano il Comune di Rimini. Abbiamo sollecitato Coop più volte in questi mesi, abbiamo inviato una diffida formale a provvedere agli impegni e continueremo a farlo perché intervengano in maniera tempestiva”.

“In questi giorni ci hanno ribadito che partiranno a breve con i lavori per il parcheggio temporaneo – spiega l’assessora -, che abbiamo chiesto sia pronto e a disposizione in tempi celeri. Ci aspettiamo che già dalla prossima settimana possano esserci delle importanti novità. Coop lavorerà poi su un aggiornamento del progetto definitivo che deve essere ancora presentato al Comune”.

Poi il punto sulla situazione al mare. “Questa amministrazione ha in programma investimenti per oltre 25 milioni di euro per l’implementazione della dotazione di parcheggi nei prossimi anni – sottolinea l’assessora -. Presto, in autunno, partiremo con i lavori per il parcheggio Tripoli in piazza Marvelli, 320 posti auto interrati per un investimento di circa 12,6 milioni di euro coperti da risorse statali (fondo Fsc). Siamo in fase di progettazione dei cinque parcheggi di interscambio in corrispondenza di altrettante fermate del Metromare (Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare airport): un investimento di 13 milioni di euro di risorse statali (fondi Cipess) che questa amministrazione ha cercato e ottenuto dal Ministero dei Trasporti e che consentiranno di aumentare la dotazione di sosta per Rimini sud anche a servizio del Parco del Mare”.

“Per quanto riguarda invece la zona nord a Rivabella – conclude -, il progetto dell’amministrazione è quello di realizzare un’importante dotazione di sosta grazie ad un’area che entro la fine dell’anno sarà ceduta al Comune nell’ambito di un piano particolareggiato (di cui è attualmente in pubblicazione sul sito la variante), che sarà oggetto a breve di un incontro pubblico”.