Nuova area mercatale, sfondamento di via Porto Bardia, Psbo, confronto sui temi caldi di Torre Pedrera

Oltre 150 persone sono intervenute al nuovo incontro pubblico promosso dal comitato turistico di Torre Pedrera con il sindaco Jamil Sadegholvaad e una corposa rappresentanza della giunta comunale, composta dagli assessori Roberta Frisoni, Juri Magrini, Anna Montini, Mattia Morolli. Tanti i temi affrontati nell’assemblea, coordinata dal consigliere comunale della zona Enzo Zamagni, servita per fare il punto sugli interventi realizzati, in corso e in programmazione nel quartiere nord della città.

“Ogni discorso e confronto è utile, tenendo bene a mente un principio: ogni intervento pensato e realizzato è fatto in relazione al bene della comunità e della città, superando la logica delle frazioni - spiega l'amministrazione -. C’è un filo rosso che tiene insieme quanto stiamo portando avanti nelle diverse zone della città, da nord a sud fino alle aree più a monte. Se Rimini in questi anni non semplici ha tenuto è grazie alla capacità di individuare e investire su priorità, a partire dalla scuola, la viabilità e l’accessibilità, la riqualificazione urbana orientata alla sostenibilità. Direttrici e principi che si ritrovano anche nel corposo programma di investimenti e di opere puntuali che ha interessato e interessa tuttora la zona nord in questi anni, da Torre Pedrera a Rivabella. Dal completamento del piano di salvaguardia di balneazione, all’avvio dei lavori del nuovo polo scolastico Fai bene, agli interventi sulla viabilità in particolare per collegare le zone monte mare. Un percorso che per i prossimi due anni contiamo di alimentare, in stretta relazione con i cittadini e gli operatori”.

Lavori e viabilità

Tra i temi principali, lo spostamento del mercato estivo dal lungomare alla nuova area mercatale che sarà realizzata in una porzione del parcheggio di via degli Orti. L’intervento prevede prima la riorganizzazione dell’area, poi in una seconda fase la riqualificazione attraverso il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione e dell’annesso percorso ciclopedonale, e la riqualificazione delle aree verdi con piantumazione di nuovi arbusti. L’assessore Magrini ha specificato come il progetto preveda anche l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, sia nel parcheggio sia nel sottopasso della pista ciclopedonale di collegamento. Si tratta di un intervento del valore complessivo di 240 mila euro, in grado anche di armonizzare la zona monte con la zona mare, con la prima fase che partirà a febbraio per concludersi in primavera e la seconda fase dopo l’estate.

Sotto il profilo della viabilità altrettanto atteso è lo ‘sfondamento di via Porto Bardia’ per il collegamento con via Diredaua, che ha l'obiettivo di completare il tracciato di viale Porto Bardia, rendendola strada di collegamento tra il mare e la ferrovia e viceversa, con l’obiettivo di migliorare la viabilità della zona. L’opera, già finanziata per 260 mila euro, dovrebbe partire nella tarda primavera, con consegna prevista per ottobre.

In parallelo avanza il procedimento per riqualificazione area ex distributore viale San Salvador, opera finanziata in bilancio per 130 mila euro e che consisterà nella creazione di nuovo slargo caratterizzato dal paesaggio dunale con affaccio belvedere sul mare, in linea con quelli già realizzati all’interno del progetto di riqualificazione più generale del lungomare di Rimini Nord. L’assessore Morolli ha poi annunciato che sono in fase di studio per una successiva programmazione per il 2024 altri due interventi: la riqualificazione dell’intersezione tra viale Proteo e viale Luigi Domeniconi, porta di collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella, pensato per riorganizzare e rendere più funzionale l’accessibilità dell’area; e la nuova pista ciclopedonale di via Foglino, collegamento in sede propria tra la ferrovia ed il percorso ciclopedonale che conduce alla nuova area mercatale (zona mare) e all’area sportiva (zona monte).

Ztl

Altro argomento che ha raccolto le domande dei cittadini riguarda l’organizzazione della zona a traffico limitato sul Parco del mare nord per il 2024. L’assessora Frisoni ha confermato l’impianto del provvedimento per la stagione estiva e ha annunciato nuovi incontri nei prossimi giorni per affinare alcune situazioni di dettaglio modulandole rispetto alle diverse caratteristiche della zona tra Rivabella e Torre Pedrera.

Psbo

Sono in dirittura di arrivo i lavori del piano di salvaguardia della balneazione per la zona nord in capo a Hera. L’assessora Montini ha spiegato i prossimi step che porteranno al pieno completamento del processo di separazione delle reti nell’area tra Torre Pedrera e Viserbella. Finite le opere per la fossa Viserbella – che una volta completata la regolarizzazione degli allacci da parte dei privati diventerà fossa ad uso per le sole acque meteoriche – a febbraio è previsto l’avvio dei lavori per la separazione delle reti della fossa Brancona, che si completeranno nel giro di un anno. Sono inoltre di prossima di esecuzione altri lavori relativi al nuovo sollevamento Brancona, che a fine gennaio (dopo il Sigep) entreranno in una nuova fase con previste temporanee modifiche alla viabilità; la fase complessiva dei lavori per il sollevamento Brancona si concluderà entro l’estate. L’obiettivo complessivo quindi è quello di arrivare al 2025 con il Psbo concluso per la zona di Rimini nord.