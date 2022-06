Area Peep, arriva la norma riparatrice per lo sblocco delle acquisizioni. Esulta il Comune di Rimini

È stato approvato mercoledì (22 maggio), da parte di Palazzo Madama, l’emendamento a firma dei senatori Daniela Manca e Antonio Misiani riguardante i valori di riscatto dell’area Peep: una normativa riparatrice che migliora e corregge le disparità sui corrispettivi di riscatto introdotte all’interno del Decreto sull’Emergenza Ucraina nel maggio scorso. In quest’ultima disposizione, come noto, si abrogava con effetto immediato la precedente norma entrata in vigore il 31 luglio 2021 grazie a cui si introducevano agevolazioni economiche per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree e per l’eliminazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione per l’edilizia residenziale pubblica, ripristinando i valori di riscatto antecedenti, senza più i tetti massimi di 5 mila e 10 mila euro.

"Un cambiamento iniquo deciso a distanza di neanche 10 mesi, che altro non ha fatto che rendere più complessa per i residenti l’acquisizione delle aree - scrive l'amministrazione del Comune di Rimini -. Come richiesto dal Comune di Rimini e da altri enti comunali, nell’emendamento, viene introdotto un periodo transitorio che consentirà a tutti i cittadini che prima del 20 maggio (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultima norma) avevano in corso una procedura per il riscatto delle aree di poter avvalersi della precedente disciplina. Una soluzione che, in sintesi, tiene in considerazione le indicazioni presentate dalla nostra amministrazione affinché all’interno della disposizione fossero coinvolti sia coloro che hanno in corso un iter per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sia chi deve liberare le aree dai vincoli di alienabilità, senza esclusione alcuna".

La soddisfazione di Emma Petitti

"Come auspicato il testo relativo alle agevolazioni economiche sulla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep è stato approvato ed è diventato legge. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie a un ottimo lavoro di squadra, con il Comune di Rimini e con il Pd nazionale". Questo il commento di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sugli ultimi sviluppi della vicenda che interessa qualche milione di cittadini italiani. "Mi sono resa disponibile affinché la questione venisse definitivamente risolta agendo insieme al Comune di Rimini, dove sono presenti diverse aree Peep, e ai senatori Antonio Misiani e Daniele Manca del Partito Democratico, e si è arrivati in breve tempo al risultato sperato".