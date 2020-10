Area stazione, al via i lavori in piazzale Battisti per riorganizzare la piattaforma stradale

Sono iniziati da qualche giorno a Rimini i lavori lungo il piazzale Cesare Battisti, dove è prevista la riorganizzazione della piattaforma stradale, con l’adeguamento funzionale di un “Hub intermodale”. Diverse sono infatti le funzioni previste per quest’area strategica di accesso alla stazione ferroviaria di Rimini: dalle corsie riservate a TPL e taxi, agli spazi riservati alla mobilità privata, fino alle aree di sosta gratuite da 15 minuti (kiss and ride) per consentire la sosta veloce a tutti coloro che devono accompagnare in stazione una persona che deve partire in treno o accoglierla all’arrivo. Una tipologia di parcheggio, il kiss and ride, già attivo anche nei parcheggi Metropark. All’interno di questo parcheggio, delimitato dalle barre automatiche, a cui si accede dalla rotonda Clementi infatti è possibile uscire - senza nessun costo - quando la sosta ha una durata non superiore a 15 minuti.

La nuova piattaforma stradale di piazzale Cesare Battisti consentirà un miglioramento della funzionalità di uno degli hub intermodali più grandi della città, che rappresenta anche il capolinea della quasi totalità delle linee urbane e interurbane del trasporto pubblico, del Metromare e dei percorsi ciclabili della Bicipolitana.

Il progetto

Il progetto di sistemazione infrastrutturale dell'area Stazione riguarda la riorganizzazione della circolazione e della sosta, attraverso la separazione dei percorsi dedicati al TPL e ai taxi dalla viabilità privata, riducendo quindi i tempi di percorrenza lungo questa arteria fondamentale per la città. Con i lavori verrà realizzata una piattaforma stradale che comprenderà una corsia dedicata alla sosta del tpl, una corsia preferenziale di transito del TPL e Taxi, due percorsi dedicati alla mobilità privata, parcheggi per motorini e sosta per auto per 15 minuti. L’aiuola al centro della piattaforma sarà anche il punto di partenza del camminamento centrale riservato ai pedoni, che consentirà di raggiungere la Piazza della Stazione dall’area di sosta su percorsi protetti e privi di barriere architettoniche.

La riorganizzazione della viabilità di piazzale Cesare Battisti va ad integrarsi con l’ampliamento del parcheggio Metropark, che ha raddoppiato la disponibilità di posti auto a disposizione degli utenti e va ad integrarsi con i prossimi interventi, a partire dallo sfondamento del sottopasso centrale della stazione ferroviaria.