L'area di via Tosi raddoppia, in arrivo nuovi parcheggi e colonnine di ricarica auto elettriche

A Santarcangelo i posti auto del parcheggio pubblico di via Pasquale Tosi raddoppiano, grazie all’intervento di riqualificazione che sarà realizzato nei prossimi mesi nell’ambito della convenzione sottoscritta fra amministrazione comunale e società Marr, a cui è stata affidata la gestione dell’area di sosta. Sarà la stessa Marr a riqualificare e riorganizzare il parcheggio – attualmente utilizzato per la sosta di autovetture (34), camion (5 posteggi) e furgoni (8) – per assicurare una migliore gestione dell’area facilitando l’accesso e la fruizione pubblica della stessa, migliorando il decoro e rivedendo per intero la segnaletica. Il posizionamento di una sbarra orizzontale per la limitazione in altezza all’ingresso, inoltre, impedirà l’accesso a furgonati, camper e autotreni, mentre aiuole e alberi arricchiranno lo spazio di sosta.

Più nel dettaglio, il parcheggio sarà riservato alle sole autovetture, con 73 stalli a cui si aggiungono due posti auto per disabili, posizionati nelle immediate vicinanze della pista ciclabile e dell’attraversamento pedonale su via Pasquale Tosi, e due colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica.

L’ingresso sarà ridimensionato per l’accesso alle sole autovetture sia in entrata che in uscita, mentre i lavori di riqualificazione si concluderanno con il ripristino del manto stradale. Come stabilito dalla convezione che regola i rapporti fra Comune e società Marr, quest’ultima – oltre a coprire i costi dell’intervento di riqualificazione – provvederà alla pulizia e alla custodia del parcheggio, nonché alla manutenzione dell’intera area compresa la gestione del verde.

Ai mezzi pesanti che non potranno più sostare nell’area di via Pasquale Tosi, invece, sarà destinato il vicino parcheggio di via del Pino. Con l’intervento di riqualificazione e riorganizzazione, la grande area al servizio della zona artigianale presente lungo la via Emilia sarà infatti destinata in buona parte alla sosta dei camion, con la realizzazione di 34 stalli di adeguate dimensioni al termine di un intervento di sistemazione del manto stradale.