Aree gioco dei parchi sempre più sicure e fruibili. "Diamo risposta alla segnalazioni dei cittadini"

I parchi e i giardini comunali di Riccione sono interessati in queste settimane da importanti interventi di ripristino e manutenzione delle aree gioco per i bambini e le famiglie. Luoghi ricreativi di svago e di attività all’aria aperta, le aree gioco nei parchi pubblici rappresentano importanti e irrinunciabili luoghi di aggregazione, di socializzazione e integrazione sociale. Il settore Ambiente del Comune di Riccione ha sviluppato insieme a Geat un puntuale e attento progetto di riqualificazione e ripristino delle attrezzature ludiche e delle aree gioco in tutta la città, dai grandi parchi come quello della Resistenza e degli Olivetani ai giardini comunali più piccoli, cogliendo anche le indicazioni arrivate dai comitati cittadini e dai quartieri sullo stato di salute delle aree ludiche di prossimità e sull’importanza di questi luoghi ricreativi per la collettività.

I lavori di manutenzione affidati a Geat comprendono non solo interventi funzionali sulla sicurezza ma anche interventi estetici con la sostituzione di intere porzioni e l’ampliamento di alcune aree gioco. I lavori, per un costo complessivo di 50mila euro, saranno conclusi entro la fine di gennaio, pronti per fare tornare completamente fruibili i parchi ai primi cenni della bella stagione.

I parchi interessati dai lavori

Gli interventi verranno svolti al parco della Pesa di viale Lazio (compresa la piastra polivalente), al parco Guido Rossa di viale Ortona, al parco degli Olivetani, al parco Vittime Civili del 2 Agosto, al parco della Resistenza, al parco di viale Riva del Garda, al parco della Beatitudine di viale Veneto, al parco della Valcamonica di viale Bergamo, al parco dei Sette nani di viale Crotone, al parco di viale Moliterno, al parco delle Cinque terre di via Reno, oltre che in quelli di viale Maremma, Belluno, Riace e Caravaggio.

Andruccioli: “Garantire il diritto fondamentale al gioco”

L’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione Christian Andruccioli: “Le aree gioco nei parchi e giardini pubblici sono un elemento essenziale per garantire ai nostri bambini un diritto fondamentale che è quello al gioco e al tempo libero. Per questo l’amministrazione comunale investirà più risorse da destinare sia alla manutenzione delle aree affidate a Geat, sia per un graduale piano di sostituzione delle stesse con nuovi giochi e un’attenzione particolare al tema dell’accessibilità ed inclusività”.

Galli: “Diamo risposta a tante segnalazioni dei cittadini”

Il presidente di Geat Fabio Galli: “Come sempre siamo orgogliosi di collaborare con l’amministrazione comunale. Nello specifico, quello relativo alle attrezzature ludiche nelle aree pubbliche è un tema molto sentito dai cittadini, e anche noi come azienda riceviamo periodicamente segnalazioni relative a rotture o danneggiamenti. Con quest’ultima fornitura riusciamo a dare risposta positiva a buona parte di esse, e in forte sinergia con l’amministrazione comunale cercheremo di lavorare nel 2024 anche alla sostituzione complessiva delle attrezzature in alcuni parchi già individuati”.