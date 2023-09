Aree verdi, parcheggi e ciclabili con l'arrivo di nuove palazzine a S.Andrea in Besanigo e a Coriano

Ultimo passaggio in Consiglio comunale per due piani particolareggiati di iniziativa privata riguardanti le frazioni di S.Andrea in Besanigo e Coriano capoluogo. In approvazione le controdeduzioni alle osservazioni e approvazione dei progetti denominati “Espansione residenziale, circonvallazione est e rotatoria a Coriano” e “Nuova Residenza a S. Andrea in Besanigo”.

Il primo piano particolareggiato di iniziativa privata, in variante al Prg con via libera del Consiglio comunale nel 2021, riguarda Coriano capoluogo tra via del Balcone, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Guido Rossa. Il piano fu convenzionato nel 2011 ma i lavori non furono avviati. Da qui la chiesta del soggetto attuatore di rivedere e ridurre le opere nella direzione di una minore cementificazione.

In sintesi, questa variante, rispetto alla previsione iniziale di costruire una rotatoria che avrebbe coinvolto altre proprietà, peraltro di difficile realizzazione causa forte pendenza della strada, prevede la realizzazione di uno svincolo stradale concordato con la Provincia di Rimini e il miglioramento della circolazione stradale con lo sfondamento in via del Balcone. Migliora anche la viabilità lenta con una nuova pista ciclabile, si realizzano nuovi marciapiedi, 2.632 mq di verde pubblico e una 50ina di posti auto, si cede all’amministrazione un lotto edificabile a edilizia convenzionata, si riduce la capacità edificatoria di 1000 mq, per cui si passa da 3960 mq a 2960 mq di superficie totale. Il privato ha una finestra di tempo di 18 mesi per presentare il permesso di costruire, quindi una tempistica sicura e definita.

Il secondo piano particolareggiato che approda in Consiglio comunale dopo il periodo di pubblica visione per consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni, è un piano conforme al Prg secondo la Legge regionale 24/2017 che si sviluppa in via Vivaldi, a S. Andrea in Besanigo, in 3 lotti edificabili residenziali con la realizzazione di aree verdi e parcheggi pubblici. Per una superficie complessiva di circa 7.000 mq si prevedono nuovo residenziale, verde per 944 mq e un grande parcheggio da 34 posti auto funzionale all’intera zona per la vicinanza al centro commerciale.

Rispetto al progetto iniziale è stata convertito il percorso pedonale in via Vivaldi con una pista ciclopedonale in continuità con quella precedente già prevista dagli uffici tecnici comunali nell’ambito di un più generale disegno di futuro collegamento di via della Repubblica attraverso via Mozart con via Colombarina. Nel complesso il tratto di via Vivaldi interessato dall’intervento prevede la sistemazione della carreggiata e nuovi marciapiedi.

“Si tratta di due piani particolareggiati che dopo la crisi economica degli anni passati, in particolare per il settore edile e dopo alcune modifiche migliorative dal punto di vista tecnico-progettuale, trovano definitiva risoluzione a completamento del tessuto urbano esistente – afferma la vicesindaca con delega all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, Domenica Spinelli -. Tra nuovi parcheggi, verde e ciclabili due aree del territorio vengono migliorate dal punto di vista delle infrastrutture viarie e dei servizi. A S. Andrea in Besanigo si esegue un intervento di completamento urbano, oltre a realizzare una ciclabile e un ampio parcheggio utile ai fruitori del centro commerciale, a Coriano capoluogo si interviene sull’arredo urbano e sul deflusso del traffico che andrò ad ottimizzare la viabilità. L’elaborazione di strumenti urbanistici come questi è un mezzo efficace per consentire interventi urbani che valorizzino il patrimonio edilizio e una crescita armonica e lungimirante di tutto il territorio”.