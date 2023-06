Aree verdi riqualificate, interventi di manutenzione e nuove dotazioni per i parchi cittadini

Si sta concludendo un importante intervento di riqualificazione delle aree verdi attrezzate del territorio, attuato attraverso l’esecuzione di manutenzioni e ampliamenti delle dotazioni dei parchi cittadini. Sono stati stanziati complessivamente 150.000 euro per l’acquisto di nuovi giochi per bambini, di attrezzi per lo sport, gazebo, staccionate, tavoli da pic nic e panchine.

Al Parco Mare Nord sono stati installati già da qualche mese attrezzi per il calisthenics e nuovi giochi per bambini. Nuovi giochi sono stati destinati al Centro di quartiere di Misano Monte, al Parco di Via Fermi, al Parco di Via Nabucco, al Parco del Sole e in Piazza Malatesta.

Al Parco di Via Caravaggio, oltre ai nuovi giochi ci sarà una nuova staccionata realizzata in plastica riciclata. Nell’adiacente campo da calcio, fruibile liberamente da tutti i cittadini, oltre alla nuova staccionata, si è inoltre provveduto all’installazione di nuovi pali e rete a protezione delle abitazioni vicine. L’intervento si concluderà nei prossimi giorni con l’installazione di un gazebo in località La Cella.