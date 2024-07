Tutte le sere all'Arena 58 di Misano partono i corsi di mini cross per i bambini

Da lunedì, 1 luglio, tutte le sere dalle 19 alle 23 all’Arena58 in via Romagna a Misano corsi di mini cross per tutti bambini e bambine. I protagonisti saranno i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni, i quali potranno avvicinarsi al mondo del motociclismo e motocross in tutta sicurezza, con il noleggio delle moto da mini cross, e corsi specifici su prenotazione.

Il Moto Club Misano in collaborazione con Smr di San Marino organizzano un evento Hobby Sport dove chiunque può partecipare. Smr Motorcycle azienda sammarinese metterà a disposizione dei giovani partecipanti moto e abbigliamento tecnico con protezioni. Istruttore il tecnico federale Fmi Alex Zanotti, 2 volte Campione del mondo. Lunedì 1 luglio sarà la prima data di questo evento Hobby Sport dedicato ai giovanissimi presso l’Arena 58 di Misano Adriatico proseguirà tutte le sere nel mese di luglio e agosto la scuola sarà strutturata in maniera permanente affinché non solo i ragazzi e bambini del circondario ma anche i turisti possano avvicinare in tutta sicurezza i loro bambini e ragazzi al mondo del motocross e motociclismo.