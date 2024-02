Arena al parco degli Olivetani assegnata in gestione, sarà utilizzata per organizzare spettacoli

L’amministrazione comunale di Riccione ha aggiudicato alla società riccionese White srls la concessione di una porzione del parco degli Olivetani per la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, eventi sportivi e altre attività di intrattenimento vario per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2024. “Riccione avrà una nuova arena all’aperto in un luogo strategico a due passi dal centro e dal mare per ospitare eventi e spettacoli - argomenta l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Si tratta di una grande novità per la nostra città che potrà finalmente accogliere anche grandi concerti di ogni genere per un vasto pubblico”.

La programmazione degli eventi da parte di White srls è in corso. “Quello dell’arena al parco degli Olivetani è un progetto destinato a crescere nel corso degli anni, concorrendo a consolidare l’immagine di una città divertente e dinamica - aggiunge l’assessore -. Siamo consapevoli che i tempi per la prossima stagione estiva siano stretti ma anche consapevoli che già da quest’anno l’arena garantirà un significativo cambio di passo all’attrattività della città di Riccione”.

Il parco degli Olivetani è un luogo molto amato e apprezzato dai riccionesi che ne hanno potuto testare le potenzialità anche in occasione dell’organizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento. Il parco, grazie alla sua posizione a due passi dal mare, dagli hotel e dal centro di Riccione, e vicino alle principali arterie di collegamento, ha una vocazione importante all’ospitare eventi di qualità e iniziative pubbliche all’aperto. La concessione temporanea della porzione di parco è dettata dalla chiara linea politica e amministrativa del Comune di Riccione che regala alla città un nuovo contenitore di eventi, spettacoli e intrattenimento in uno spazio straordinario.

A fronte dell’organizzazione di eventi e iniziative il parco potrà godere di interventi di valorizzazione funzionale, di implementazione e miglioramento delle infrastrutture nell’area verde a beneficio della comunità con particolare attenzione alla tutela paesaggistica e del verde pubblico. L’allestimento dell’area indicata sarà concepito sulla base di un progetto unitario che comprende le attività proposte, gli allestimenti e la comunicazione. L’amministrazione comunale avrà la possibilità di gestire alcune giornate in esclusiva per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche.