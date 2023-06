Da Arezzo per lavorare negli hotel di Riccione, stage di un mese per gli studenti delle superiori

Sono arrivati a Riccione gli studenti dell’Istituto tecnico economico, a indirizzo turismo e relazioni internazionali e marketing di Arezzo per uno stage negli hotel della città. Federalberghi Riccione da sempre collabora con le scuole per favorire progetti di alternanza scuola lavoro.

Quest’anno è nata anche la collaborazione con l’I.S.I.S “M. Buonarroti – V. Fossombroni” per uno stage degli studenti del 3° e 4° anno. I 16 studenti svolgeranno lo stage nel settore del ricevimento e del back office per un periodo di un mese. L’alternanza scuola lavoro è un importante strumento per la formazione dei giovani studenti che vivono il primo distacco dalle mura casalinghe per un esperienza unica di vita e di crescita professionale.