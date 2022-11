All'insegnante Argnani e all'esperto di turismo Bonini il Sigismondo d'Oro 2022

Alla professoressa Fernanda Argnani, per tanti anni insegnante di Lingue e Letterature Straniere nelle scuole di Rimini, e Aureliano Bonini, pioniere degli studi e delle analisi scientifiche legate al turismo italiano e internazionale, viene assegnato per l'anno 2022 il 'Sigismondo d'Oro', il riconoscimento civico attribuito ai riminesi che abbiano onorato, con la propria attività, la città di Rimini. La cerimonia di consegna del Sigismondo d'Oro si svolgerà, come da tradizione, nei giorni precedenti le festività natalizie, nel suggestivo scenario del Teatro Galli.

"Il Sigismondo d'Oro - commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è il ringraziamento nei confronti di chi, con la sua vita, nella sua professione, ha contribuito a lasciare non solo un segno personale, ma a promuovere una crescita della collettività in ambiti anche molto differenti. Ma il Sigismondo vuole essere anche un riconoscimento che guarda al futuro, a quelle che individuiamo come le direttrici civiche e perfino morali su cui indirizziamo il nostro progetto di comunità. Con Fernanda Argnani e Aureliano Bonini, due vicende umane straordinarie che attraversano la storia pluridecennale della nostra città, vogliamo premiare il valore dello studio, della scuola, dell'educazione, dell'analisi scientifica come fondamento indispensabile e da applicare ad ogni ambito dell'esperienza umana. Due esempi senza volere essere esempi, che hanno fatto dell'amore per la conoscenza e del metodo analitico applicato, una leva per migliorare le persone, gli studenti e il contesto in cui hanno operato e continuano a operare".