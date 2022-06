Armati di coltello rapinarono due turisti, catturato anche l'autore del fendente

Gli investigatori dei carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno alla coppia di rapinatori che, il 23 agosto del 2021, aggredirono con un coltello due turisti sul lungomare di Miramare per depredarli di contanti ed oggetti di valore. Il complice era già finito in manette, arrestato lo scorso 4 febbraio ad Andria dove si era trasferito su ordinanza di custodia cautelare, mentre nella giornata di mercoledì i militari dell'Arma hanno eseguito una seconda misura cautelare nei confronti di un 21enne , sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto essere l'autore materiale del colpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quella notte d'estate le due vittime erano state avvicinate da altrettanti giovani con una scusa banale e dopo aver chiacchierato un po' il 21enne avrebbe estratto il coltello per puntarlo contro i turisti per farsi consegnare portafoglio, cellulare ed un orologio. Non contento il malvivente avrebbe anche chiesto la password dello smartphone e, al rifiuto, aveva lanciato un fendente contro il fianco della vittima che però era riuscito a schivarlo. I rapinatori erano poi fuggiti facendo perdere le loro tracce ma le indagini dei carabinieri hanno poi permesso di identificarli e arrestarli entrambi.