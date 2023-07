Armati di pistola assaltano il supermercato all'ora di chiusura, terrore tra i clienti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì al supermercato Eurospin di via Casalecchio, a Rimini, dove due malviventi armati di pistola hanno messo a segno una rapina terrorizzando personale e clienti. Il colpo è andato in scena all'ora di chiusura, verso le 19.30, quando i rapinatori col volto coperto sono entrati in azione. Estratta l'arma, l'hanno puntata contro il cassiere minacciandolo per aprire il cassetto dei contanti e consegnarglieli. Vista la pistola, un collega ha fatto scattare l'allarme e i dipendenti hanno radunato i clienti all'interno del supermercato mettendoli al sicuro nel magazzino della struttura. Nel frattempo i malviventi sono riusciti ad impossessarsi del denaro per poi fuggire indisturbati mentre, in via Casalecchio, sono accorse le pattuglie dei carabinieri ma al loro arrivo i militari dell'Arma non hanno trovato tracce degli autori del colpo. Dai primi accertamenti pare che il bottino ammonti a circa 3mila euro con gli inquirenti che hanno ritrovato la pistola usata per la rapina che si è rivelata essere un giocattolo. Sono in corso gli accertamenti sia sull'arma che sulle telecamere di videosorveglianza con la speranza che, da eventuali impronte digitali e dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per identificare gli autori.

"E' stata un'esperienza orribile" racconta Giulia, una cliente del supermercato che si è trovata a pochi passi dai rapinatori. "Mi trovavo nella corsia a fianco della cassa che è stata presa d'assalto - spiega - e ho visto i rapinatori puntare la pistola contro al cassiere. E' scattato l'allarme di evacuazione e, gli altri dipendenti, hanno fatto correre i pochi clienti che erano all'interno verso il magazzino. C'erano una mamma con un bambino piccolo che si è spaventato tantissimo e piangeva e anche un papà, anche lui con il figlio, che era visibilmente preoccupato. Una volta all'interno del magazzino anche una dipendente è crollata a terra piangendo per la paura. Siamo rimasti chiusi dentro per circa un quarto d'ora e, quando ci hanno fatto uscire, ci siamo trovati davanti le forze dell'ordine coi giubbotti antiproiettile. Spero non mi ricapiti mai più una cosa del genere, in quei minuti mi è passata la vita davanti agli occhi e ho avuto paura di non vedere più i miei cari".