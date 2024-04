Armato di coltello aggredisce l'ex compagna ferendola, bloccato dagli agenti della Polfer

Notte di paura davanti alla Stazione ferroviari di Rimini dove, tra venerdì e sabato, un esagitato armato di coltello ha aggredito una donna ferendola. Il parapiglia è avvenuto nei pressi di piazzale Cesare Battisti quando il malvivente, un italiano, ha iniziato ad inveire contro la vittima risultata poi essere l'ex compagna. L'uomo, dopo aver minacciato la donna, l'ha picchiata per poi raggiungerla con alcuni fendenti al braccio. Terrorizzata, la signora ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto e sul posto sono accorsi gli agenti della Polfer che presidiavano lo scalo ferroviario.

Nonostante l'arrivo delle divise, l'esagitato ha continuato ad inveire contro l'ex fino a quando è stato bloccato in sicurezza e ammanettato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno prestato le prime cure alla ferita per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Infermi. L'uomo, invece, è stato portato negli uffici della Questura e su disposizione del pubblico ministero di turno arrestato per atti persecutori e lesioni aggravate e denunciato per inottemperanza al foglio di via da Rimini. Trasferito nel carcere dei "Casetti", nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per la convalida.