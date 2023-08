Armato di coltello svaligia il minimarket, il rapinatore inseguito e catturato dalle Volanti

Rapina a mano armata, nella serata di sabato, ai danni di un minimarket di viale regina Elena che ha avuto come protagonista un turista tedesco. Il ragazzo, un 24enne visibilmente ubriaco, intorno alle 20 è entrato nel negozio e dopo aver estratto dalla tasca un coltellino a scatto ha puntato la lama contro i titolari. Sotto minaccia, i responsabili non hanno potuto far altro che aprire la cassa col malvivente che ha arraffato i contanti per poi fuggire. Dal minimarket è partito l'allarme che ha fatto accorrere una Volante della Questura con gli agenti che, ricevuta la descrizione del 24enne, sono partiti alla sua ricerca. La caccia all'uomo è durata una decina di minuti e, poco lontano, il tedesco è stato individuato e bloccato. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini con l'accusa di rapina aggravata, il giovane sarà processato per direttissima lunedì mattina.