Armato di coltello tempesta di calci e pugni la porta dell'ex compagno, arrestato dalla polizia

Le Volanti della polizia di Stato sono dovute intervenire nel cuore della notte, tra martedì e mercoledì, chiamate in un condominio di Rivazzura da dove giungevano delle urla e delle richieste di aiuto. Gli agenti, intorno alle 4.15, quando sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un tunisino 31enne in forte stato di agitazione che armato di coltello stava prendendo a calci e pugni la porta di un appartamento dello stabile. Dall'altra parte il proprietario di casa, un 40enne, che si era barricato all'interno spaventato dalla situazione e che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso, tra i due uomini ci sarebbe stata una breve relazione terminata la quale il nordafricano era diventato estremamente insistente nel volerla riallacciare tempestando l'italiano di telefonate e messaggi fino a quando la scorsa notte si era presentato davanti all'abitazione in stato di ubriachezza.

Il 31enne è stato quindi portato in Questura e arrestato con l'accusa di stalking e danneggiamenti ma, agli agenti, lo straniero ha sostenuto che quella sera c'era stata una festa tra amici a casa del 40enne e che lui intorno alle 2.40 si era allontanato salvo poi tornare quando si era accorto di aver dimenticato il cellulare nell'abitazione. Secondo il suo racconto, a quel punto, sarebbe stato il padrone dell'appartamento che su sarebbe rifiutato di aprirgli la porta scatenando così la sua ira che l'avrebbe portato a prendere a calci e pugni l'ingresso. Allo stesso tempo il 31enne ha sostenuto di non aver mai usato il coltello trovato in suo possesso e sequestrato dalla polizia. Nei confronti del tunisino, difeso dall'avvocato Massimo Campana che ha chiesto i termini a difesa con la prossima udienza fissata per il 15 gennaio, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.