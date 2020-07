Armato di bastone chiodato aggredisce un gruppo di giovani turisti per derubarli

Nel corso del fine settimana la polizia Municipale di Bellaria ha denunciato un cittadino nordafricano che, in un locale sulla spiaggia di Igea Marina si è reso protagonista di un'aggressione con un bastone chiodato ai danni di alcuni giovani turisti modenesi; uno di questi, a seguito dell'aggressione ha riportato alcune lesione al costato, dovendo ricorrere al pronto soccorso. L'autore dell'aggressione è stato immediatamente fermato dal personale di Polizia Locale in servizio per l'antiabusivismo. Successivi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare come lo stesso, alcuni giorni prima, avesse strappato una collanina d'oro dal collo di un minorenne di Modena in vacanza a Bellaria Igea Marina. All'origine degli episodi, un iniziale litigio avvenuto in una discoteca locale. Per entrambi i fatti il responsabile è stato denunciato per minaccia aggravata e per furto con strappo.

