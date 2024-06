Armato di pistola minaccia una ciclista sul lungomare per rapinarla

Momenti di terrore per una signora in bicicletta che, nella tarda serata di lunedì, è stata minacciata con una pistola da un malvivente che cercava di rapinarla. Il tentativo è andato in scena poco prima della mezzanotte sul lungomare di Viserba, in via Porto Palos, quando la vittima è stata affiancata da un individuo, descritto come un nordafricano, anche lui in sella a una due ruote. Lo straniero, secondo il racconto della signora, le ha puntato l'arma contro per convincerla a consegnargli contanti e preziosi. La ciclista, tuttavia, ha reagito urlando e le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti. Il rapinatore, vista la situazione, è quindi fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre in via Porto Palos è accorsa una pattuglia dei carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto ed individuare il malvivente.