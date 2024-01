Armi incustodite e gabbie illecitamente utilizzate durante i controlli a tutela degli animali selvatici

Nell’ambito di una vasta azione di controllo in materia venatoria e tutela degli animali disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, i militari del locale Nucleo Forestale hanno intensificato le verifiche inerenti gli illeciti commessi a danno degli animali selvatici e cattura illegale di avifauna. L’attività ha consentito la contestazione di diversi illeciti amministrativi nei riguardi dei titolari di alcuni allevamenti, nonché la segnalazione presso la competente Autorità giudiziaria di un cittadino italiano colto in flagranza di reato a causa dell’utilizzo di mezzi non consentiti per la cattura di piccoli mammiferi ed esemplari di avifauna selvatica, mediante l’utilizzo di gabbie trappola a scatto dall’evidente fattura artigianale. Durante le verifiche sarebbero emerse specifiche violazioni anche in materia di armi e munizioni, rinvenute incustodite in un capanno adiacente l’area oggetto di controllo. I militari hanno così proceduto anche al sequestro delle armi e delle gabbie illecitamente utilizzate, successivamente messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.