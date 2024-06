Arrestato il ladro seriale: accusato di aver commesso 3 colpi di fila in un istituto superiore

Tre colpi distinti, in orari differenti, ma sempre con lo stesso obiettivo, ovvero il Liceo Scientifico “Cambi-Serrani” di Falconara Marittima. L’attività investigativa dei carabinieri della città ha permesso così di risalire al responsabile, un 47enne domiciliato a Rimini, il quale dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

L’uomo, tra il 31 dicembre 2023 ed il 07 febbraio 2024, per ben tre volte, si era introdotto all’interno dell’istituto forzando sempre la finestra di un bagno. Quindi, una volta all’interno del plesso scolastico, ha anche forzato il distributore automatico di cibi e bevande, portando via una somma complessiva di circa 275 euro. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola e del Comune di Falconara Marittima (in particolare quelle del centro abitato e della stazione ferroviaria), i militari sono riusciti a dare un volto all’uomo, accertando che lo stesso era giunto nel centro cittadino, con il treno, portando con sé una bicicletta utilizzata per i suoi spostamenti. Dettaglio che ha permesso di capire che non si trattasse di una persona del luogo.

Estrapolato l’identikit e con le dovute comparazioni effettuate dal personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire all’identità del quarantasettenne. Un successivo servizio di osservazione effettuato nella città di Rimini dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, ha permesso di riconoscere, con certezza e senza ombra di dubbio, l’autore dei tre furti, peraltro specializzato in analoghi episodi e che, all’epoca dei fatti, era sottoposto per altro a misura cautelare personale.