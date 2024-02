Arrestato il maniaco dell'autobus, l'uomo accusato di palpeggiare le ragazzine

Il personale della Squadra mobile della Questura di Rimini lo ha arrestato nella mattinata di giovedì, su ordinanza di custodia cautelare del gip Raffaella Ceccarelli, che ha disposto il carcere nei confronti di un senegalese 61enne ritenuto essere il maniaco sessuale che avrebbe molestato diverse ragazzine sugli autobus di linea. Lo straniero era finito al centro di un'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, in seguito alla denuncia sporta dall'ultima vittima che lo scorso 17 gennaio era finita nel mirino dell'uomo. La 16enne, in quella occasione, aveva raccontato di trovarsi sulla Linea 160 dove viaggiava anche il 61enne e di essere scesa a una fermata lungo la Marecchiese. L'uomo l'aveva seguita per poi approcciarla chiedendole se voleva andare a casa sua a divertirsi e, quando la minorenne aveva proseguito per la sua strada cercando di ignorarlo, l'aveva afferrata prima per un braccio palpeggiandole i glutei e mentre la teneva ferma cercato di baciarla in bocca.

La ragazzina, terrorizzata, con uno strattone era riuscita a divincolarsi e fuggire per poi una volta a casa raccontare tutto ai genitori che si erano rivolti alla Questura. Le indagini sono partite dall'analisi della telecamera di videosorveglianza a bordo del mezzo pubblico e, da lì, proseguite alla ricerca di altri sistemi di controllo lungo la strada percorsa dalla vittima. La stessa minorenne, convocata dagli investigatori, ha riconosciuto il 61enne in un albo fotografico mostratole dagli inquirenti. Secondo quanto emerso, il senegalese non sarebbe nuovo a simili episodi tanto che nel suo recente passato ci sono altre due denunce analoghe avvenute sempre sui mezzi pubblici.

Una risale al luglio del 2022 quando, la vittima, era stata una 18enne, mentre a marzo dello scorso anno a finire nel mirino del maniaco era stata una 21enne. In entrambe le situazioni, secondo le denunce, il 61enne avrebbe approfittato della calca per toccare le parti intime delle ragazze. L'uomo, difeso dall'avvocato Luca Campana, è stato portato in Questura e al termine delle pratiche è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia.