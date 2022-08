Arrestato il piromane del centro storico, 8 auto date alle fiamme in pochi minuti

Ha un volto e un nome il piromane che, nella notte dello scorso 24 febbraio, si è reso protagonista di un raid incendiario nel cuore del centro storico di Rimini. Al termine di un'indagine certosina, che ha visto gli inquirenti dell'Arma analizzare al microscopio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato in un italiano 38enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine l'autore dei roghi che hanno distrutto 4 auto in sosta e danneggiato seriamente altre 3. Attraverso i video gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del malvivente che, partendo dal parcheggio del “Bike park” alla stazione ferroviaria ha iniziato il suo tour incendiario proseguito poi per via Cattaneo e finito in piazza Ferrari. Dalle immagini si è potuto ricavare un’indicazione sui vestiti e sulla fisionomia del soggetto nonché su un particolare che gli inquirenti hanno definito "di primaria importanza": la tipologia di camminata. Tutti elementi che hanno portato al 38enne il quale, il 21 febbraio, aveva già dato fuoco a un'altra vettura - una Smart - a Viserba. Anche in quella occasione l'uomo indossava gli stessi abiti del raid incendiario nel centro storico.

Una volta identificato, però, i carabinieri hanno avuto non pochi problemi a rintracciare il piromane che continuava a girovagare per mezza Italia rendendo ancor più difficoltoso il lavoro dei militari dell'Arma. La svolta è arrivata lo scorso 18 agosto quando il 38enne è finito nella rete dei carabinieri che hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Rimini. Arrestato e portato in caserma per le pratiche di rito, nei suoi confronti si sono aperte le porte della casa circondariale e sono in corso ulteriori accertamenti per capire i motivi del gesto visto che i proprietari delle auto andate in cenere sono persone che non si conoscono tra loro, e alcuni addirittura residenti fuori regione, che quella sera si trovavano a Rimini solo per caso.