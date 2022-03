Arrestato il secondo componente della banda che aveva rapinato dei minorenni

Dopo il fermo di uno dei tre rapinatori, che lo scorso 20 febbraio aggredirono un gruppo di ragazzini, i carabinieri della Stazione di Miramare hanno chiuso il cerchio individuando ed arrestando anche il secondo componente della banda. A finire in manette, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip dela Tribunale di Rimini, è stato un 21enne originario del nordafrica. Il trio di malviventi, nella notte del 20 febbraio, aveva preso di mira tre ragazzini che si trovavano nel parco "Spina verde". Col volto coperto da marcherina e cappuccio, e sotto la minaccia di un coccio di vetro, avevano costretto i minorenni a consegnare non solo i soldi che avevano in tasca ma anche cellulari, capi d'abbigliamento griffati e le scarpe. Il primo componente della banda era stato rintracciato lo scorso 2 marzo, grazie alla descrizione delle vittime, e sono in corso ulteriori indagini per stringere il cerchio anche sul terzo malvivente.