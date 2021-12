"Arrestato il senatore Barboni", agenzia di stampa sbaglia il cognome del politico in manette

Brutta avventura per il senatore riminese di Forza Italia Antonio Barboni catapultato, a sua insaputa, in una vicenda di tangenti che gli sarebbe costata le manette. A scatenare il putiferio una serie di lanci da parte di un'agenzia di stampa che, clamorosamente, aveva sbagliato il nome del vero arrestato. Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì quando è stata battuta la prima notizia di una serie di arresti da parte della Guardia di Finanza di Benevento che aveva smascherato una gara d'appalto truccata ed eseguito 4 misure di custodia cautelare. Poco dopo, il secondo lancio ha diffuso i nomi degli arrestati tra cui, appunto, quello del senatore riminese Antonio Barboni facendo così diventare rovente il cellulare dell'esponente di Forza Italia che era all'oscuro dell'intera vicenda e, allo stesso tempo, gettandolo nella preoccupazione di capire cosa stesse accadendo. Un terzo lancio di agenzia, uscito al termine della conferenza stampa della Guardia di Finanza, riportava ancora il nome di Barboni descrivendolo però con alcuni errori nella sua biografia: "E’ quanto emerge dal l’inchiesta che ha portato a 4 misure di custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip del tribunale di Benevento nei confronti dell’ex sottosegretario Antonio Barboni, origini brindisine, ma tra i fondatori di Forza Italia a Rimini ed eletto in Emilia Romagna".

Nel frattempo, comunque, i giornali locali on line di Benevento avevano già riportato la notizia inserendo tra i nomi degli arrestati quello giusto ossia Antonio Bargone ma solo a pomeriggio inoltrato l'agenzia ha rimandato il lancio corretto fugando ogni dubbio: "Secondo quanto si apprende, le misure cautelari riguardano Antonio Bargone, presidente pro tempore della Societa’ Autostrada Tirrenica spa ( +et non Antonio Barboni senatore di Forza Italia eletto nel 2018, come erroneamente detto in precedenza e totalmente estraneo alla vicenda+ ); Fulvio Rillo, imprenditore sannita e vicepresidente Confindustria Benevento; Vincenzo Voci, dipendente di Autostrade per l’Italia s.p.a.; e Giampaolo Venturi". Un sospiro di sollievo per il senatore riminese che però, alla luce di quanto accaduto, ha già dato mandato al suo avvocato per intraprendere eventuali azioni legali nei confronti dell'agenzia di stampa.