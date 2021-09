Arrestato l'accoltellatore di Cattolica: è un 16enne, dietro le coltellate una storia di droga

E' stato individuato ed arrestato dai carabinieri della Tenenza di Cattolica l'autore dell'accoltellamento di due 19enni di Saludecio avvenuto, lo scorso 8 settembre, nella Regina. A finire in manette, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minori di Bologna è un 16enne di Rimini che dovrà rispondere delle accuse di rapina, lesioni gravi plurime e porto abusivo di armi. Le indagini dell'Arma hanno permesso di incastrare il ragazzino grazie ai video delle telecamere di sorveglianza e, soprattutto, a un tatuaggio sul collo dell'accoltellatore descritto dalle vittime. Nel corso dell'inchiesta, tuttavia, è stata smentita la ricostruzione fatta dai due 19enni che avevano parlato di un'aggressione gratuita e sanza apparente motivo con gli investigatori che hanno scoperto come dietro le coltellate ci fosse una storia di droga. I saludecesi, secondo quanto emerso, avevano dato del denaro al 16enne per comprare dello stupefacente che però non lo aveva consegnato. Vistisi raggirati, i 19enni hanno preteso la resituzione del denaro e a questo punto il giovanissimo pusher aveva tirato fuori la lama colpendoli entrambi per poi fuggire. In seguito alle ferite, i due acquirenti erano stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in orspedale da dove erano stati poi dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni. Individuato dai militari dell'Arma, il ragazzino ha aiutato gli inquirenti a recuperare il coltello di cui si era disfatto nel corso della fuga. Al termine delle indagini, nella mattinata di martedì i carabinieri hanno bussato alla porta di casa del 16enne per eseguire la misura cautelare. Portato in caserma per le pratiche di rito, il baby pusher è stato poi trasferito in un'apposita struttura.