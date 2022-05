Controlli in strada: la polizia blocca un uomo colpito da mandato di arresto europeo

Serie di arresti da parte della Polizia la scorsa settimana. Tra questi nel pomeriggio di martedì scorso, durante il normale servizio di controllo del territorio nella zona di Rimini sud, una volante, transitando in via Marconi, ha sottoposto a controllo un’autovettura che transitava in zona. Il guidatore, un croato di 43 anni, era colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità croate a Marzo scorso. Accompagnato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento e dopo aver accertato la sua reale identità, l’uomo è stato accompagnato in carcere. Deve scontare un anno e 4 mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia, commessi dal 2003 al 2019.