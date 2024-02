Arrestato per la violenza sessuale sulla figlia 25enne, la ragazza molestata anche da minorenne

E' stato arrestato con le accuse di violenza sessuale sulla figlia 25enne e per maltrattamenti in famiglia un 59enne nei cui confronti i carabinieri di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato l'indagine. Secondo le accuse l'uomo, difeso dall'avvocato Paolo Gasperoni, avrebbe sotto posto le figlie conviventi ad una vita umiliante e dolorosa, fatta di abusi di ogni genere fino alla vera e propria violenza sessuale consumata quando la mamma era fuori casa o dormiva in un'altra stanza. A far emergere le violenze era stata una segnalazione dell'Ausl Romagna, servizio disabili, nel novembre del 2023 che aveva portato alla luce una vicenda familiare molto difficile in cui il 59enne avrebbe abusato di entrambe le figlie fin da quando erano minorenni. Il padre inoltre le controllava fin nei più piccoli dettagli della vita privata dal telefono al modo di vestirsi impedendo spesso di frequentare persone all'esterno della cerchia familiare. Nel 2009, l'uomo era stato già indagato per violenza sessuale sulle figlie all'epoca minorenni tanto che le due ragazzine erano state accolte in una casa famiglia.