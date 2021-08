Arrestato un latitante scoperto in vacanza in riviera con la fidanzata

Durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Rimini sud, una volante che transitava in viale Mantova ha notato giovedì sera un uomo camminare lungo la strada, ma qualcosa ha insospettito gli agenti. I poliziotti hanno deciso di controllarlo e l'uomo ha spiegato di essere a Rimini il giorno stesso per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia della fidanzata, ma da accertamenti effettuati nelle banche dati è emerso a suo carico un Mandato di arresto europeo.

L’uomo, un 31enne rumeno, è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e poi portato in carcere. Deve scontare quasi tre anni per guida senza patente di veicolo non immatricolato e per contrabbando di tabacchi, fatti commessi a luglio 2020 in Romania.