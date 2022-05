Avrebbe rifornito gli spacciatori della zona, durante la perquisizione sequestrati 1,5 chili di cocaina

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri forniva grandi quantità di sostanze stupefacenti a diversi spacciatori della zona. E lo faceva sotto copertura familiare, cercando di sviare le attenzioni degli inquirenti, svolgendo anche un impiego lavorativo. Al termine di una lunga attività investigativa, iniziata lo scorso mese di novembre, i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino straniero residente nel Comune di Rimini.

Nonostante tutte le accortezze, nella giornata di mercoledì (11 maggio) i Carabinieri hanno bloccato l’uomo sotto indagine grazie all’ausilio di Bob e Kevin, i due cani antidroga del nucleo cinofili Carabinieri di Pesaro. Al termine di una serie di perquisizioni sono stati recuperati oltre 1,5 chili di cocaina suddivisa in due pezzi, circa 200 grammi di hashish, un bilancino e vario materiale per il confezionamento della droga. Inoltre è stata rinvenuta anche una consistente somma di denaro in banconote di medio e piccolo taglio.

Su disposizione del Pm di turno, l’indagato è stato portato alla casa circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida degli arresti che si terrà davanti al Gip di Rimini.