Minaccia di morte un esercente impugnando una bottiglia: finisce arrestato

Minaccia il proprietario di un esercizio commerciale e finisce arrestato dalla Polizia di Stato. E' quanto capitato la notte scorsa quando personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero di 23 anni per il reato di minacce gravi e aggravate. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 in largo Martiri d’Ungheria, dove una cittadina in transito ha segnalato una lite animata tra più persone nei pressi del negozio di kebab. Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno rintracciato un soggetto in evidente stato di alterazione, il quale, armato di un bottiglia di vetro che impugnava dalla parte del collo, davanti agli agenti ha mimacciato ripetutamente di morte il gestore dell’attività commerciale. Si è proceduto all’arresto del soggetto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà lunedì mattina.