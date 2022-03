Arriva al traguardo il patto provinciale per il clima e il lavoro

Al termine di un impegnativo lavoro di ideazione, confronto ed elaborazione durato un anno, sabato 12 marzo verrà sottoscritto il Patto per il lavoro e per il clima della Provincia di Rimini. Declinazione su scala provinciale del Patto della Regione Emilia-Romagna firmato ad inizio 2021, e vero e proprio esperimento pilota nella nostra regione per la metodologia seguita, il Patto promosso dalla Provincia di Rimini, con il coordinamento tecnico del Piano strategico di Rimini, ha visto il contributo decisivo della Regione e ha coinvolto 27 Comuni, 2 Unioni di Comuni, 8 Associazioni di categoria, 3 Organizzazioni sindacali, la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini, l’Agenzia per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, l’Università degli Studi di Bologna - Campus di Rimini, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini e il Comitato Unitario delle Professioni.

Il Patto per il lavoro e per il clima della Provincia di Rimini rappresenta la cornice strategica condivisa entro cui far decollare progetti che consentano di sfruttare le molte opportunità che, a partire dal PNRR, si presentano per lo sviluppo sostenibile del territorio. Progetti per favorire la creazione di lavoro di qualità e la transizione ecologica, che contrastino le diseguaglianze investendo sulle persone, che promuovano la messa in sicurezza del territorio, l’innovazione tecnologica e digitale, i saperi e la scuola, la formazione, il turismo, il commercio, l’agricoltura, le eccellenze della nostra manifattura, il mondo delle professioni e il terziario.

Per la sottoscrizione è stato organizzato un evento strutturato come una conferenza stampa, che dopo un breve video che racconta sinteticamente il percorso del Patto, vedrà i saluti introduttivi del presidente della Provincia, Riziero Santi, e del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e gli interventi del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla. In chiusura la sottoscrizione del Patto, prevista per le ore 10.30.